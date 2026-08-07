Aukšto slėgio žarna "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Patvari, 10 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela ir "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose bei "ANTI!Twist". Tinka 400 bar slėgiui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 400
Ilgis (m) 10
Pajungimo sriegis 2 x EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 3,8
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Suderinami įrenginiai