Aukšto slėgio žarna "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Ilgaamžė 10 m ilgio aukšto slėgio žarna Longlife 400 (DN 8) su sriegine jungtimi, sustiprinta dviejų sluoksnių didelio stiprio viela. Jungtys abiejuose galuose. M 22 x 1,5, su apsauga nuo kilpų susidarymo.

10 m ilgio ilgaamžė aukšto slėgio žarna "Longlife 400" (DN 8) su sriegine jungtimi, sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela. Jungtys M 22 x 1,5, abiejuose galuose, su apsauga nuo kilpų susidarymo. Daugiau duomenų: DN 8/155° C / 400 bar.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 400
Ilgis (m) 10
Pajungimo sriegis 2 x M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 3,7