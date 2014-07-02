Aukšto slėgio žarna "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Ilgaamžė 10 m ilgio aukšto slėgio žarna Longlife 400 (DN 8) su sriegine jungtimi, sustiprinta dviejų sluoksnių didelio stiprio viela. Jungtys abiejuose galuose. M 22 x 1,5, su apsauga nuo kilpų susidarymo.
10 m ilgio ilgaamžė aukšto slėgio žarna "Longlife 400" (DN 8) su sriegine jungtimi, sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela. Jungtys M 22 x 1,5, abiejuose galuose, su apsauga nuo kilpų susidarymo. Daugiau duomenų: DN 8/155° C / 400 bar.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|ID ( )
|ID 8
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Maks. slėgis (bar)
|400
|Ilgis (m)
|10
|Pajungimo sriegis
|2 x M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,7