Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei

20 m ilgio aukšto slėgio žarna "Longlife 400" (DN 8) su patentuota (rotacine) AVS pistoleto jungtimi ir srieginiu sujungimu. Sustiprinta su dviejų sluoksnių viela

20 m ilgio ilgaamžė aukšto slėgio žarna "Longlife 400" (DN 8) su patentuota (rotacine) AVS pistoleto jungtimi ir sriegine jungtimi M 22 x 1,5. Su apsauga nuo kilpų susidarymo. Sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela. Daugiau duomenų: DN 8/155 ° C / 400 bar.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 400
Ilgis (m) 20
Pajungimo sriegis 1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei
Svoris (su pakuote) (kg) 6,1
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei