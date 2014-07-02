Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS jungtis žarnos ritei
20 m ilgio aukšto slėgio žarna "Longlife 400" (DN 8) su patentuota (rotacine) AVS pistoleto jungtimi ir srieginiu sujungimu. Sustiprinta su dviejų sluoksnių viela
20 m ilgio ilgaamžė aukšto slėgio žarna "Longlife 400" (DN 8) su patentuota (rotacine) AVS pistoleto jungtimi ir sriegine jungtimi M 22 x 1,5. Su apsauga nuo kilpų susidarymo. Sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela. Daugiau duomenų: DN 8/155 ° C / 400 bar.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|ID ( )
|ID 8
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Maks. slėgis (bar)
|400
|Ilgis (m)
|20
|Pajungimo sriegis
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS jungtis žarnos ritei
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,5