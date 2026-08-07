Aukšto slėgio žarna "Longlife", 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

ANTI!Twist ir EASY!Lock rankiniu užsukamuoju tvirtinimu iš abiejų pusių. DN 8, 30 m ilgio, iki 400 bar slėgio.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 400
Ilgis (m) 30
Pajungimo sriegis 2 x EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 8,9
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Suderinami įrenginiai