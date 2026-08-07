Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Aukšto slėgio žarna (ID 6), 10 m ilgio, su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu. Tinka naudoti maisto pramonėje. Greita ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtis abiejuose galuose.

10 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 6) su patentuota AVS pistoleto jungtimi. Nedažantis paviršių išorinis sluoksnis, tinkama naudojimui maisto pramonėje. M 22 x 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. Daugiau duomenų: NW 6/155°C/250 bar.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 250
Ilgis (m) 10
Pajungimo sriegis 2 x EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 2,6
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Suderinami įrenginiai