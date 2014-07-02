Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5
10 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 8) su patentuota AVS pistoleto jungtimi. Nedažantis paviršių išorinis sluoksnis, tinkama naudojimui maisto pramonėje. M 22 x 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo.
10 m aukšto slėgio žarna (DN 8) su patentuota AVS pistoleto jungtimi. Nedažantis paviršių išorinis sluoksnis, skirta naudojimui maisto pramonėje. Jungtys abiejuose galuose, M 22 x 1,5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. Daugiau duomenų: NW 8/155°C/250 bar.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|ID ( )
|ID 8
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Maks. slėgis (bar)
|250
|Ilgis (m)
|10
|Pajungimo sriegis
|2 x M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,3