Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

10 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 8) su patentuota AVS pistoleto jungtimi. Nedažantis paviršių išorinis sluoksnis, tinkama naudojimui maisto pramonėje. M 22 x 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo.

10 m aukšto slėgio žarna (DN 8) su patentuota AVS pistoleto jungtimi. Nedažantis paviršių išorinis sluoksnis, skirta naudojimui maisto pramonėje. Jungtys abiejuose galuose, M 22 x 1,5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. Daugiau duomenų: NW 8/155°C/250 bar.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 250
Ilgis (m) 10
Pajungimo sriegis 2 x M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 2,3