Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
15 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 6), skirta maisto pramonei, su AVS jungtimi žarnos ritei, "EASY!Lock" sriegio jungtimi bei pilkos spalvos, nepaliekančiu žymių, išoriniu sluoksniu.
15 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 6) su patentuota AVS pistoleto jungtimi. Nedažantis paviršių išorinis sluoksnis, skirta naudojimui maisto pramonėje. DN 6/155°C/250 bar.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|ID ( )
|ID 6
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Maks. slėgis (bar)
|250
|Ilgis (m)
|15
|Pajungimo sriegis
|2 x EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,9