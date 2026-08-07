Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

15 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 6), skirta maisto pramonei, su AVS jungtimi žarnos ritei, "EASY!Lock" sriegio jungtimi bei pilkos spalvos, nepaliekančiu žymių, išoriniu sluoksniu.

15 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 6) su patentuota AVS pistoleto jungtimi. Nedažantis paviršių išorinis sluoksnis, skirta naudojimui maisto pramonėje. DN 6/155°C/250 bar.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 6
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 250
Ilgis (m) 15
Pajungimo sriegis 2 x EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 2,9
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock