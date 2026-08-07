Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Tinka naudoti maisto pramonėje: 20 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu, "ANTI!Twist" ir "EASY!Lock" sriegio jungtimis.

20 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 8). Nedažantis pavirišių išorinis sluoksnis, tinkama naudojimui maisto pramonėje. Jungtys abiejuose galuose M 22 x 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. Daugiau duomenų: NW 8/155°C/250 bar.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 250
Ilgis (m) 20
Pajungimo sriegis 2 x EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 4,6
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Suderinami įrenginiai