Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|ID ( )
|ID 8
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Maks. slėgis (bar)
|400
|Ilgis (m)
|20
|Pajungimo sriegis
|1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7
Suderinami įrenginiai
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 CX
- Žarnos ritė, automatinė, dažyta, 20 m
- Žarnos ritė, automatinė, dažytas metalas / plastikas, 20 m
- Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno / plastiko, 20 m
- Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, su pasukamu laikikliu, 20 m