Automobilinis adapteris
Niekada nepritrūkite energijos kelyje: su automobiliniu adapteriu, Mobiliu plovimo įrenginiu OC galima patogiai naudotis automobilio akumuliatoriaus pagalba.
Kärcher automobilio adapterį galima lengvai prijungti prie automobilio cigarečių žiebtuvėlio ir Mobilaus Plovimo Įrenginio įkrovimo lizdo. Todėl Mobilųjį Plovimo Įrenginį galima maitinti (ne įkrauti) per automobilio akumuliatorių, pavyzdžiui, kai akumuliatorius išsikrovęs. Nepertraukiamam valymui kelyje.
Savybės ir privalumai
Su standartinių degiklių jungtimi
- Patogiam sujungimui automobilyje.
- Galima prijungti prie Mobilaus valymo įrenginio įkrovimo lizdo.
Puikus energijos šaltinis esant kelyje
- Visuomet pakankamai energijos – nepriklausomai nuo akumuliatoriaus veikimo laiko.
- Visiškas mobilumas.
Didelis veikimo spindulys
- 2 metrų ilgio.
- Mobilųjį lauko valymo įrenginį galima pastatyti šalia automobilio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|150 x 38 x 54
Automobilinis adapteris atsarginės dalys
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