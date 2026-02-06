Automobilio vidaus valymo rinkinys
Nuo vietos kojoms ir sėdynių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurblių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą.
Su priedų rinkiniu, kurį sudaro 1,5 metro prailginimo žarna, itin ilgas plyšių antgalis, automobilio apmušalų siurbimo antgalis, siurbimo šepetėlis su kietaisiais šereliais, siurbimo šepetėlis su minkštais šereliais ir mikropluošto šluostė, skirtas lygiems paviršiams ir langų stiklų paviršiams. Automobilio vidaus valymas su šiuo rinkiniu yra lyg vaikų žaidimas - ir automobilis tampa nepriekaištingai švarus. Nesvarbu, ar tai būtų vieta kojoms, kilimėlis, sėdynės, prietaisų skydelis, centrinė konsolė, langai ar automobilio bagažinė: šių priedų rinkinio dėka automobilio vidus akimirksniu spindi švara. Juo galima išvalyti net ir sunkiai pasiekiamas vietas, tokias kaip tarpūs ir jautrius paviršius. Priedų rinkinys tinka visiems Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurbliams.
Savybės ir privalumai
Priedų rinkinys, skirtas kruopščiai valyti visus automobilio vidaus paviršius
Įskaitant 1,5 m prailginimo žarną didesniam darbo spinduliui ir judėjimo laisvei
Priedų komplektas visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (-elementas)
|6
|Tekstilės pluoštas
|80 % Polisteris, 20 % Poliamidas
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|560 x 230 x 130
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Koridoriai
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Tarpai automobilio durelėse
- Automobilio prietaisų skydelis
- Centrinio valdymo skydelis
- Automobilio bagažinė
- Automobilių sėdynės
- Galinės sėdynės
- Kojų kilimėliai
- Stiklai