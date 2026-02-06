Baldų apmušalų antgalis WD/SE
Šis prietaisas skirtas švelniai valyti įvairius tekstilinius paviršius automobilyje ir namuose. Juo galima valyti ir su drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais, ir su plaunančiais dulkių siurbliais.
Šis ergonomiškas antgalis skirtas švelniai valyti tekstilės paviršius automobiliuose ir namuose. Dvi specialios juostelės efektyviai pakelia net ir mažiausias purvo daleles, užtikrindamos nepriekaištingą siurbimą. Jis tinka naudoti su visais „Kärcher Home & Garden“ šlapio ir sauso valymo siurbliais bei su SE 4, SE 5 ir SE 6 plaunančiais dulkių siurbliais.
Savybės ir privalumai
Antgalis su dviem pukų pakeliamaisiais šepetėliais.
- Skirta švelniam tekstilės paviršių valymui siurbliu
- Efektyviai susiurbia net mažiausias nešvarumų daleles
Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių modeliams ir plaunantiems siurbliams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Darbinis plotis (mm)
|117
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|110 x 117 x 52
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Automobilio bagažinė
- Galinės sėdynės
- Automobilių sėdynės
- Kojų kilimėliai
- Apmušalai
- Minkšti baldai
- Čiužiniai
- Buitinė tekstilė, pavyzdžiui, užuolaidos arba pagalvių užvalkalai