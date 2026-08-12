Batterie power 4/25 *INT
2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamas akumuliatorius tinka naudoti visuose 4 V Kärcher Battery Power įrenginiuose.
Išskirtinai ilga baterijos veikimo trukmė ir aukščiausio lygio našumas: Kärcher Battery Power keičiamo 2,5 Ah akumuliatoriaus baterija pasižymi paprastu atrakinimo mechanizmu, todėl akumuliatorių galima įdėti ir išimti greitai ir be vargo - tam nereikia jokio įrankio. Įrenginio veikimo laiką galima pratęsti tiek, kiek norite, naudojant papildomus akumuliatorius, kad būtų užtikrintas maksimalus lankstumas naudojant prietaisą. Kontaktų sistema ir IPX4 apsauga nuo purškiamo vandens užtikrina saugų naudojimą net ir didelės srovės prietaisuose. Aukštos kokybės ličio jonų elementai daro įspūdį savo pastoviu veikimu, neleidžia atsirasti savaiminiam išsikrovimui ir atminties efektui (talpos praradimui dėl dažno dalinio išsikrovimo). Papildomas privalumas - minkšta lietimui jautri sritis, užtikrinanti optimalų valdymą, kad keičiant akumuliatorių neslystų. Ilgalaikis veikimas dėl akumuliatoriaus dalijimosi: 2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamas akumuliatorius tinka visiems prietaisams, kuriuose naudojama 4 V Kärcher Battery Power keičiamų akumuliatorių sistema - net prietaisams su dviem akumuliatoriais.
Savybės ir privalumai
4 V Kärcher Battery Power keičiamas akumuliatoriusTinka visiems 4 V Kärcher akumuliatorinio maitinimo prietaisams. Papildomu akumuliatoriumi galite prailginti įrenginio veikimo laiką, kad bet kuriuo metu būtumėte lankstesni ir pasirengę darbui. Tvarus ir ekonomiškas akumuliatoriaus naudojimas įvairiuose prietaisuose.
Galingas ličio jonų elementas2,5 Ah ličio jonų akumuliatorius užtikrina pastovią galią ir apsaugo nuo savaiminio išsikrovimo bei atminties efekto. Su varinių elementų jungtimi, kad būtų mažesnė varža ir didesnė galia.
IPX4 klasė - apsaugota nuo vandensOptimali apsauga nuo vandens, todėl puikiai tinka naudoti viduje ir lauke. Nuo dulkių, korozijos ir mechaniškai apsaugotas korpusas.
Atrakinimo mechanizmas su minkšta rankenėle
- Greitesnis ir paprastesnis akumuliatoriaus keitimas - nereikia įrankių.
- Dėl įgaubtų rankenų patogu nuimti, neslysta.
Efektyvi akumuliatorių valdymo sistema
- Darbas su optimaliais elemento parametrais, užtikrinančiais geriausią veikimą iškraunant ir įkraunant.
- Apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, perkaitimo.
- Ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas.
Temperatūros valdymas
- Aukščiausias našumas dėl efektyvios atliekinės šilumos koncepcijos.
Saugi ir aukštos kokybės kontaktų sistema su penkių kontaktų kištuku
- Aukščiausias saugos lygis naudojant ir įkraunant prietaisą.
- Tas pats galioja ir didelėms elektros srovėms.
Patvarus korpusas
- Kärcher akumuliatorių korpusai itin atsparūs smūgiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|4 V Akumuliatorinis
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|nominalus 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Talpa (Ah)
|2,5
|Saugos klasė
|IPX4
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|97 x 30 x 37