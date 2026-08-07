Battery Power keičiama baterija 18/25
18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.
Baterijos statusą visuomet matysite akimirksniu dėka inovatyvios „Realaus laiko“ technologijos: LCD ekranas rodo likusį baterijos veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir įkrovimo lygį. Ličio jonų baterijos garantuoja nuoseklų veikimą ir užtikrina nuo savaiminio išsikrovimo ir atminties efekto (galios praradimas dėl dalinio įkrovimo). Komfortiškas švelnus apvalkalas apsaugo nuo slydimo. Kärcher 18 V / 2,5 Ah „Battery Power“ keičiama baterija tinkama naudoti su visais įrenginiais, kurie priklauso 18 V Kärcher „Battery Power“ įrenginių platformai.
Savybės ir privalumai
Inovatyvi „Realaus laiko“ technologijaIntegruotas LCD ekranas visuomet rodo likusį akumuliatoriaus darbo laiką, įkrovimo laiką ir įkrovos būseną.
18 V Kärcher akumuliatorių platformaSkirtas naudoti su visais 18 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais. Skirtas naudoti visiems 18 V Kärcher Battery Power+ akumuliatorių platformos įrenginiams.
Galingos ličio jonų celėsLičio jonų akumulaitorius garantuoja pastovią galią, turi apsaugą nuo savaiminio išsikrovimo, bei neturi "atminties" efekto.
Automatinis saugojimo režimas
- Prailgina dalelių tarnavimo laiką.
IPX 5 - visapusė apsauga nuo vandens
- Patikima apsauga dirbant su vandens srove.
Efektyvus temperatūros valdymas
- Puikus efektyvumas dėka išmanaus baterijos valdymo ir perkaitimo buferio.
Pažangus ličio jonų dalelių monitoringas
- Apsaugo akumuliatorių nuo perkrovimo, perkaitimo ir gilaus iškrovimo.
Tvirtas korpusas
- Karcher akumuliatorių korpusai yra itin atsparūs smūgiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Energija (Wh)
|45
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|133 x 88 x 50
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