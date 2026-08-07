Battery Power keičiama baterija 36/50

36 V / 5,0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.

Kam turėti daug, kai užtenka vienos: 36 V / 2,5 Ah keičiama baterija gali būti naudojama su visais įrenginiais, kurie priklauso 36 V Kärcher „Battery Power“ platformai. Tai leidžia sutaupyti, kadangi nereikia pirkti skirtingų baterijų. Ličio jonų dalelės užtikrina nuoseklų veikimą. Taip pat galite pamiršti tokias problemas, kaip baterijos savaiminis išsikrovimas ir talpos praradimas (atminties efektas). Inovatyvi „Realaus laiko“ technologija ir integruotas LCD ekranas rodo likusį veikimo laiką, įkrovimo statusą ir baterijos talpą. Be to, dėka malonaus ir minkšto apvalkalo, baterija neslysta.

Savybės ir privalumai
Battery Power keičiama baterija 36/50: Inovatyvi „Realaus laiko“ technologija
Inovatyvi „Realaus laiko“ technologija
Integruotas LCD ekranas visuomet rodo likusį akumuliatoriaus darbo laiką, įkrovimo laiką ir įkrovos būseną.
Battery Power keičiama baterija 36/50: 36 V Kärcher akumuliatorių platforma
36 V Kärcher akumuliatorių platforma
Skirtas naudoti su visais 36 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais. Naudojimui su visais 36 V „Kärcher Battery Power +“ platformos įrenginiais.
Battery Power keičiama baterija 36/50: Galingos ličio jonų celės
Galingos ličio jonų celės
Ličio jonų akumulaitorius garantuoja pastovią galią, turi apsaugą nuo savaiminio išsikrovimo, bei neturi "atminties" efekto.
Automatinis saugojimo režimas
  • Prailgina dalelių tarnavimo laiką
IPX 5 - visapusė apsauga nuo vandens
  • Patikima apsauga dirbant su vandens srove.
Efektyvus temperatūros valdymas
  • Puikus efektyvumas dėka išmanaus baterijos valdymo ir perkaitimo buferio.
Pažangus ličio jonų dalelių monitoringas
  • Apsaugo akumuliatorių nuo perkrovimo, perkaitimo ir gilaus iškrovimo.
Tvirtas korpusas
  • Karcher akumuliatorių korpusai yra itin atsparūs smūgiams.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorių platforma 36 V akumuliatorių platforma
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 36
Talpa (Ah) 5
Energija (Wh) 180
Spalva Juoda
Svoris (kg) 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 1,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 134 x 88 x 118
Battery Power keičiama baterija 36/50
Battery Power keičiama baterija 36/50
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