Batų antgalis SE 2, SE 3-18
Greitas ir efektyvus dėmių šalinimas: „Spot Brush“ dėmių šepetys yra puikus plaunančių siurblių priedas, skirtas kruopščiai ir tikslingai sunkiai šalinamoms dėmėms valyti nuo apmušalų ir tekstilės gaminių.
„Spot Brush“ yra puikus sprendimas norint atlikti giluminį tekstilės valymą ir greitai bei kruopščiai pašalinti dėmes. Jį galima naudoti su „SE 2 Spot“ ir „SE 3-18 Compact“ plaunančiais siurbliais. Išbandyta „Kärcher“ purškimo ir ištraukimo technologija su automatiniu vandens susiurbimu valant leidžia kruopščiai pašalinti dėmę be vandens nuvarvėjimo, paliekant tekstilės gaminiuose itin mažai drėgmės. „Spot Brush“ dėmių šepetys taip pat stebina įspūdinga sistemos valymo funkcija, kuri saugo patį šepetį nuo purvo vykdant valymo darbus.
Savybės ir privalumai
Inovatyvi Kärcher technologija užtikrina optimalius valymo rezultatusTikslingas ir efektyvus įsisenėjusių ar išdžiūvusių dėmių šalinimas. Mažas liekamosios drėgmės lygis, greitas tekstilės paviršių džiūvimas. Valymas be lašų, nes valymo proceso metu vanduo automatiškai išsiurbiamas.
Paprastas ir patogus valdymasSistemos išsivalymo funkcija neleidžia priedams užsiteršti valymo metu. Rankos lieka švarios, o priedus galima sudėti saugojimui iškart po naudojimo. Intuityvus valdymas.
Švelnūs šereliaiŠvelniai ir kruopščiai šalina dėmes nuo tekstilinių paviršių.
Tinka „SE 2 Spot“ ir „SE 3-18 Compact“ plaunantiems siurbliams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Apmušalai
- Minkšti baldai
- Automobilių sėdynės