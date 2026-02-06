Batų antgalis SE 3 Compact, SE 4, 5 ir 6
Greitas batų valymas be lašėjimo: batų antgalis yra priedas kruopščiam ir patogiam sportinės avalynės ir laisvalaikio batų valymui. Tinka SE 3 Compact, SE 4, SE 5 ir SE 6 plaunamiesiems siurbliams.
Naujoviškas Kärcher batų antgalis greitai, kruopščiai ir nepaliekant lašų valo įvairių rūšių sportinę avalynę ir laisvalaikio batus. Galima lengvai išvalyti bėgimo, vaikščiojimo, žygio, ar net madingus treniruočių batus, namuose nesukeliant netvarkos. Skirtingi keičiami šepetėliai greitai ir kruopščiai nuvalo tiek padą, tiek viršutinę batų dalį. Minkšti šereliai leidžia efektyviai ir švelniai valyti net ir subtilesnes medžiagas. Dėl automatinio vandens siurbimo valymo metu, batai iš karto išdžiūsta. O prietaiso išsivalymo funkcija neleidžia naudojamiems šepetėliams susitepti valymo metu. Naujasis batų antgalis yra itin praktiškas priedas pritaikant SE 3 Compact, SE 4, SE 5 ir SE 6 plaunamuosius siurblius batų priežiūrai.
Savybės ir privalumai
Inovatyvi Kärcher technologija užtikrina optimalius valymo rezultatusKeičiamas šepetėlis kruopščiam padų ir batų viršaus valymui. Valymas be lašų, nes valymo proceso metu vanduo automatiškai išsiurbiamas. Mažas liekamosios drėgmės lygis, greitas tekstilės paviršių džiūvimas.
Paprastas ir patogus valdymasSistemos išsivalymo funkcija neleidžia priedams užsiteršti valymo metu. Rankos lieka švarios, o priedus galima sudėti saugojimui iškart po naudojimo. Intuityvus valdymas.
Švelnūs šereliaiNešvarumai nuo batų pašalinami kruopščiai, bet švelniai. Valant jautrius paviršius nepalieka žymių.
Tinka SE 3 Compact, SE 4, SE 5 ir SE 6 plaunamiesiems siurbliams Kärcher
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|124 x 65 x 44
Videos
Pritaikymo sritys
- Avalynė / specializuoti batai