Besisukantis antgalis vamzdynų vidaus valymui 050

Vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Skirtingos purškimo kryptys. Žarna laisvai juda per vamzdį. (R 1/8 "jungtis).

Besisukantis vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Antgalyje yra keturi besisukantys purkštukai, skirti ekologiškam užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymui. Purkštukai yra išdėstyti taip, kad antgalis ir žarna galėtų laisvai judėti per vamzdį. Su R 1/8 "jungtimi, skirtai prijungti prie vamzdžių valymo žarnos.

Savybės ir privalumai
Antgalio sukimasis užtikrinamas keturiomis vandens srovėmis
  • Visiškai tolygus valymas.
Jungtis: 1/8"
  • Naudojamas su spec. žarna vamzdynų vidaus valymui.
Kompaktiška konstrukcija. Išorinis skersmuo - 16 mm
  • Idealus pasirinkimas vamzdynų valymui - pasiekiamos netgi sunkiai prieinamos zonos.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo (mm) 16
Antgalio dydis ( ) 50
Srieginė jungtis R 1/8"