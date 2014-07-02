Besisukantis antgalis vamzdynų vidaus valymui 050
Vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Skirtingos purškimo kryptys. Žarna laisvai juda per vamzdį. (R 1/8 "jungtis).
Besisukantis vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Antgalyje yra keturi besisukantys purkštukai, skirti ekologiškam užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymui. Purkštukai yra išdėstyti taip, kad antgalis ir žarna galėtų laisvai judėti per vamzdį. Su R 1/8 "jungtimi, skirtai prijungti prie vamzdžių valymo žarnos.
Savybės ir privalumai
Antgalio sukimasis užtikrinamas keturiomis vandens srovėmis
- Visiškai tolygus valymas.
Jungtis: 1/8"
- Naudojamas su spec. žarna vamzdynų vidaus valymui.
Kompaktiška konstrukcija. Išorinis skersmuo - 16 mm
- Idealus pasirinkimas vamzdynų valymui - pasiekiamos netgi sunkiai prieinamos zonos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo (mm)
|16
|Antgalio dydis ( )
|50
|Srieginė jungtis
|R 1/8"
Suderinami įrenginiai
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/20 G
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW