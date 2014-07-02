Besisukantis antgalis vamzdynų vidaus valymui 065
Rotacinis vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu ir keturiomis besisukančiomis srovėmis, skirtas ekologiškam užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymui.
Besisukantis vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Antgalyje yra keturi besisukantys purkštukai, skirti ekologiškam užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymui. Purkštukai yra išdėstyti taip, kad antgalis ir žarna galėtų laisvai judėti per vamzdį. Su R 1/8 "jungtimi, skirtai prijungti prie vamzdžių valymo žarnos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo (mm)
|16
|Antgalio dydis ( )
|65
|Srieginė jungtis
|R 1/8"