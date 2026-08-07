Besisukantis plovimo šepetys > 1000 l/val. įrenginiams, nailono šeriai
Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 °C (M 18 x 1,5, keičiami šepečiai).
Savybės ir privalumai
Besisukantis plovimo šepetys varomas vandens srauto
- Nereikalingas papildomas variklis šepečių sukimuisi užtikrinti.
- Kompaktiška mažo svorio konstrukcija.
Nailoniniai šereliai
- Apsaugotas paviršius.
Šepečio sukimasis užtikrina geresnę valymo kokybę
- Puikios valymo savybės.
- Greitesnis darbas lyginant su standartiniais plovimo šepečiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|1000 - 1300
|Medžiaga
|Nailonas
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (kg)
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|300 x 200 x 100
Suderinami įrenginiai
Besisukantis plovimo šepetys > 1000 l/val. įrenginiams, nailono šeriai atsarginės dalys
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