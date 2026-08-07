Besisukantis plovimo šepetys > 1000 l/val. įrenginiams, nailono šeriai

Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 °C (M 18 x 1,5, keičiami šepečiai).

Savybės ir privalumai
Besisukantis plovimo šepetys varomas vandens srauto
  • Nereikalingas papildomas variklis šepečių sukimuisi užtikrinti.
  • Kompaktiška mažo svorio konstrukcija.
Nailoniniai šereliai
  • Apsaugotas paviršius.
Šepečio sukimasis užtikrina geresnę valymo kokybę
  • Puikios valymo savybės.
  • Greitesnis darbas lyginant su standartiniais plovimo šepečiais.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens srautas (l/h) 1000 - 1300
Medžiaga Nailonas
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (kg) 1
Svoris (su pakuote) (kg) 1,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 300 x 200 x 100
Besisukantis plovimo šepetys > 1000 l/val. įrenginiams, nailono šeriai atsarginės dalys

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