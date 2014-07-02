Besisukantis plovimo šepetys, > 800 l/h, nailono šeriai
Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 ° C. (M 18 x 1,5 , keičiami šepečiai).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|900 - 1300
|Medžiaga
|Nailonas
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
Suderinami įrenginiai
Besisukantis plovimo šepetys, > 800 l/h, nailono šeriai atsarginės dalys
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