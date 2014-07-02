Besisukantis plovimo šepetys, > 800 l/h, nailono šeriai

Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 ° C. (M 18 x 1,5 , keičiami šepečiai).

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens srautas (l/h) 900 - 1300
Medžiaga Nailonas
Pajungimo sriegis M 18
Svoris (su pakuote) (kg) 1,1
Besisukantis plovimo šepetys, > 800 l/h, nailono šeriai atsarginės dalys

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