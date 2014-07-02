Besisukantis plovimo šepetys, < 800 l/h, nailono šeriai

Besisukantis plovimo šepetys švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 ° C. (M 18 x 1,5, keičiami šepečiai).

Savybės ir privalumai
Besisukantis plovimo šepetys varomas vandens srauto
  • Nereikalingas papildomas variklis šepečių sukimuisi užtikrinti.
  • Kompaktiška mažo svorio konstrukcija.
prijungiamas prie purškimo ieties / lanceto (jungtis M 18 x 1.5)
  • Paprastas ir tvirtas.
Nailoniniai šereliai
  • Apsaugotas paviršius.
Šepečio sukimasis užtikrina geresnę valymo kokybę
  • Puikios valymo savybės.
  • Greitesnis darbas lyginant su standartiniais plovimo šepečiais.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens srautas (l/h) 500 - 800
Medžiaga Nailonas
Pajungimo sriegis M 18
Svoris (su pakuote) (kg) 1,1
Besisukantis plovimo šepetys, < 800 l/h, nailono šeriai atsarginės dalys

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