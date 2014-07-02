Besisukantis plovimo šepetys, < 800 l/h, nailono šeriai
Besisukantis plovimo šepetys švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 ° C. (M 18 x 1,5, keičiami šepečiai).
Savybės ir privalumai
Besisukantis plovimo šepetys varomas vandens srauto
- Nereikalingas papildomas variklis šepečių sukimuisi užtikrinti.
- Kompaktiška mažo svorio konstrukcija.
prijungiamas prie purškimo ieties / lanceto (jungtis M 18 x 1.5)
- Paprastas ir tvirtas.
Nailoniniai šereliai
- Apsaugotas paviršius.
Šepečio sukimasis užtikrina geresnę valymo kokybę
- Puikios valymo savybės.
- Greitesnis darbas lyginant su standartiniais plovimo šepečiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 800
|Medžiaga
|Nailonas
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
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