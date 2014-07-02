Boro karbido antgalis, skirtas įrenginiams nuo 1000 l/h

Papildomai antgalių pakuotėms. Labai atsparus nusidėvėjimui antgalis su boro karbido laikikliu, skirtas nuolatiniam naudojimui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Suderinami įrenginiai