Cilindrinis šepetys, akmeniniams paviršiams PCL 3-18
2 cilindrinių šepečių rinkinys, skirtas lygių akmeninių paviršių valymui PCL 3-18 pagalba.
Puikus partneris kiemo valymui: papildomas 2 dalių cilindrinių šepečių rinkinys skirtas PCL 3-18 ir tinka giliam ir švelniam lygių akmens plytelių ir plokščių su struktūrinių paviršių valymui. Nešvarumai, tokie kaip samanos ar žalia danga, pašalinami be pastangų. Cilindrinius šepečius lengva pakeisti be įrankių.
Savybės ir privalumai
Nuoseklus ir gilus lygių paviršių akmens plytelių valymas lauko zonoje
Didelis ploto našumas ir optimizuotas šepečio profilis lygiems akmeniniams paviršiams ir plytelėms
Šerelių sudėtis prisitaiko prie valymo užduoties
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|134 x 100 x 100
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Balkonas