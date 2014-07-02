Cilindrinis šepetys, juodas, CV 38/1, CV 38/2 siurbliams
Minkštas cilindrinis šepetys, 356 mm pločio, juodais standartiniais poliamido šereliais, skirtas visiems Kärcher CV 38/1 ir CV 38/2 vertikaliems šepetiniams dulkių siurbliams.
356 mm pločio cilindrinis šepetys, skirtas visiems CV 38/1 ir CV 38/2 vertikaliems dulkių siurbliams su šepečiais. Cilindrinis šepetys turi minkštus, juodus 10 mm ilgio poliamido šerius. Šerelių skersmuo: 0,25 mm.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Šepečio ilgis (mm)
|356
|Kietumo laipsnis
|vidutinio kietumo
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|356 x 61 x 61