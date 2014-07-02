Cilindrinis šepetys, juodas, CV 38/1, CV 38/2 siurbliams

Minkštas cilindrinis šepetys, 356 mm pločio, juodais standartiniais poliamido šereliais, skirtas visiems Kärcher CV 38/1 ir CV 38/2 vertikaliems šepetiniams dulkių siurbliams.

356 mm pločio cilindrinis šepetys, skirtas visiems CV 38/1 ir CV 38/2 vertikaliems dulkių siurbliams su šepečiais. Cilindrinis šepetys turi minkštus, juodus 10 mm ilgio poliamido šerius. Šerelių skersmuo: 0,25 mm.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Šepečio ilgis (mm) 356
Kietumo laipsnis vidutinio kietumo
Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 356 x 61 x 61
Suderinami įrenginiai