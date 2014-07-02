Cilindrinis šepetys, kietas, raudonas CV 38/1, CV 38/2 vertikalaus tipo siurbliams
Kietas 356 mm ilgio cilindrinis šepetys su raudonais poliamido šereliais visiems Kärcher CV 38/1 ir CV 38/2 vertikalaus šepečio tipo dulkių siurbliams.
356 mm cilindrinis šepetys, skirtas visiems CV 38/1 ir CV 38/2 vertikalaus šepečio tipo dulkių siurbliams. Šepečio šereliai kietais raudonais 10 mm poliamido šereliais ir puikiai tinka, pavyzdžiui, adatinių veltinių grindų dangoms valyti. Šerių skersmuo: 0,30 mm.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Šepečio ilgis (mm)
|356
|Kietumo laipsnis
|kietas
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|raudona
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|356 x 61 x 61