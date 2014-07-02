Cilindrinis šepetys, kietas, raudonas CV 38/1, CV 38/2 vertikalaus tipo siurbliams

Kietas 356 mm ilgio cilindrinis šepetys su raudonais poliamido šereliais visiems Kärcher CV 38/1 ir CV 38/2 vertikalaus šepečio tipo dulkių siurbliams.

356 mm cilindrinis šepetys, skirtas visiems CV 38/1 ir CV 38/2 vertikalaus šepečio tipo dulkių siurbliams. Šepečio šereliai kietais raudonais 10 mm poliamido šereliais ir puikiai tinka, pavyzdžiui, adatinių veltinių grindų dangoms valyti. Šerių skersmuo: 0,30 mm.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Šepečio ilgis (mm) 356
Kietumo laipsnis kietas
Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva raudona
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 356 x 61 x 61
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