Cilindrinis šepetys, mediniams paviršiams, PCL 3-18
Optimaliai medinių paviršių priežiūrai ir WPC grindims valyti: Naudodami 2 dalių cilindrinių šepečių rinkinį, skirtą PCL 3-18, kruopščiai ir efektyviai pašalinsite nešvarumus iš išorės.
Cilindriniai šepečiai specialiai sukurti mediniams paviršiams ir WPC grindims, todėl galima nuodugniai ir švelniai valyti terasą. Komplekte esantys du cilindriniai šepečiai skirti pakeitimui komplekte kartu su į PCL 3-18. Keičiami lengvai, be įrankių.
Savybės ir privalumai
Nuoseklus ir gilus medinių paviršių ir WPC grindų valymas lauko zonoje
Didelis ploto našumas ir optimizuotas šepečio profilis medienos paviršiams ir WPC valymui
Šerelių sudėtis prisitaiko prie valymo užduoties
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|134 x 100 x 100
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Balkonas
- Mediniai paviršiai
- Kerpės
- Samanos