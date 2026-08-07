Cilindrinis šepetys, standartiniai šereliai, juodas

Minkštas 508 mm ilgio cilindrinis šepetys su standartiniais juodais poliamido šereliais, skirtas visiems įprastiems darbams.

508 mm ilgio cilindrinis šepetys. Volelis turi juodus 29 mm ilgio plastikinius šerius. Šerelių skersmuo - 0,30 mm. Atkreipkite dėmesį į tai, kad valymui reikalingi du šepečiai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Šepečio ilgis (mm) 508
Kietumo laipsnis vidutinio kietumo
Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,7
Svoris (su pakuote) (kg) 1,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 515 x 100 x 100
Suderinami įrenginiai