Cilindrinis šepetys, standartiniai šereliai, juodas
Minkštas 508 mm ilgio cilindrinis šepetys su standartiniais juodais poliamido šereliais, skirtas visiems įprastiems darbams.
508 mm ilgio cilindrinis šepetys. Volelis turi juodus 29 mm ilgio plastikinius šerius. Šerelių skersmuo - 0,30 mm. Atkreipkite dėmesį į tai, kad valymui reikalingi du šepečiai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Šepečio ilgis (mm)
|508
|Kietumo laipsnis
|vidutinio kietumo
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|515 x 100 x 100