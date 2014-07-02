Cilindrinis šepetys, standartiniai šereliai, juodi, CV 30/1
Minkštas 277 mm cilindrinis šepetys, skirtas visiems CV 30/1 vertikalaus šepečio tipo dulkių siurbliams. Šepetys su minkštais, juodais 10 mm poliamido šereliais. Šerių skersmuo: 0,25 mm.
277 mm cilindrinis šepetys, skirtas visiems CV 30/1 vertikalaus šepečio tipo dulkių siurbliams. Šepetys su minkštais, juodais 10 mm poliamido šereliais. Šerių skersmuo: 0,25 mm.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Šepečio ilgis (mm)
|277
|Kietumo laipsnis
|vidutinio kietumo
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|277 x 61 x 61