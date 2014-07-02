Cilindrinis šepetys, standartiniai šereliai, juodi, CV 30/1

Minkštas 277 mm cilindrinis šepetys, skirtas visiems CV 30/1 vertikalaus šepečio tipo dulkių siurbliams. Šepetys su minkštais, juodais 10 mm poliamido šereliais. Šerių skersmuo: 0,25 mm.

277 mm cilindrinis šepetys, skirtas visiems CV 30/1 vertikalaus šepečio tipo dulkių siurbliams. Šepetys su minkštais, juodais 10 mm poliamido šereliais. Šerių skersmuo: 0,25 mm.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Šepečio ilgis (mm) 277
Kietumo laipsnis vidutinio kietumo
Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 277 x 61 x 61
Suderinami įrenginiai