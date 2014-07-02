Cinkuotas pasukamas laikiklis

Pasukamas laikiklis, skirtas automatinės žarnos ritės montavimui prie sienos. Maksimaliam aukšto slėgio žarnos veikimo spinduliui ir lankstumui pasiekti. Pasukamas 120 ° laipsnių. Cinkuotas plienas.

Pasukamas laikiklis, skirtas automatinės žarnos ritės montavimui prie sienos. Maksimaliam aukšto slėgio žarnos veikimo spinduliui ir lankstumui pasiekti. Pasukamas 120 ° laipsnių. Cinkuotas plienas. Tinka 6.392-106.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (su pakuote) (kg) 2
Suderinami įrenginiai