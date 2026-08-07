Čiužinio antgalis
Čiužinio antgalis užtikrina gilų, higienišką čiužinio ir visų griovelių valymą jūsų miegamajame ir aplink jį.
Kärcher čiužinio antgalis puikiai tinka higieniškai giliai valyti lovas, čiužinius, pagalves ir sunkiai pasiekiamus griovelius aplink lovas. Šiuose grioveliuose dulkių ir erkučių išmatos, kuriose yra alergiją sukeliančių dalelių, kaupiasi ypač lengvai. Bet net dulkių ir erkučių išmatos neturi jokios galimybės pasipriešinti praktiškam plyšių antgaliui, kuris buvo sukurtas specialiai miegamosioms vietoms ir patikimai pašalina visus nešvarumus.
Savybės ir privalumai
Pašalina dulkes ir nešvarumus iš čiužinių kruopščiau ir geriau nei įprasti baldų dulkių siurbliai
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|171 x 153 x 75
Pritaikymo sritys
- Čiužiniai