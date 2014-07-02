Čiužinio antgalis
Specialus čiužinio antgalis higieniškam čiužinių ir griovelių lovose ir aplink lovas išsiurbimui.
Specialus čiužinio antgalis higieniškam lovų, čiužinių, pagalvių ir griovelių lovose ir aplink lovas išsiurbimui. Tiek lovas, tiek griovelius aplink jas itin svarbu švariai išvalyti, nes ant tekstilės paviršių kaupiasi dulkės, kurios gali sukelti alergiją. Patogus plyšių antgalis surenka dulkes ir įsiskverbia į sunkiausiai pasiekiamus kampučius. Erkėms ir dulkėms tiesiog nebeliks galimybių išlikti.
Savybės ir privalumai
Antgalis pritampa prie čiužinio formos
- Pašalina nešvarumus iš čiužinių kruopščiai nei įprasti apmušalų priedai
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|170 x 103 x 40
Pritaikymo sritys
- Čiužiniai