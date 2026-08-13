CO2 tiekimo žarna, 5m

5 m ilgio prailginimo žarna, skirta CO2 balionams jungti prie sausojo ledo valymo įrenginių su integruota sausojo ledo gamybos funkcija („skystis į granules“ / L2P).

Prailginimo žarna sausojo ledo valymo įrenginiams su skysčio pavertimo granulėmis technologija, skirta sausajam ledui (nedelsiamo naudojimo) gaminti iš skysto CO2. „Kärcher“ ypač rekomenduoja naudoti 5 metrų prailginimą norint išplėsti L2P įrenginio naudojimo diapazoną su CO2 balionų paketais. Taip pat žarna tinka atskiriems CO2 balionams prijungti.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (kg) 2
Svoris (su pakuote) (kg) 3
Matmenys (I x P x A) (mm) 5000 x 42 x 42
Suderinami įrenginiai