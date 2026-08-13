CO2 tiekimo žarna, 5m
5 m ilgio prailginimo žarna, skirta CO2 balionams jungti prie sausojo ledo valymo įrenginių su integruota sausojo ledo gamybos funkcija („skystis į granules“ / L2P).
Prailginimo žarna sausojo ledo valymo įrenginiams su skysčio pavertimo granulėmis technologija, skirta sausajam ledui (nedelsiamo naudojimo) gaminti iš skysto CO2. „Kärcher“ ypač rekomenduoja naudoti 5 metrų prailginimą norint išplėsti L2P įrenginio naudojimo diapazoną su CO2 balionų paketais. Taip pat žarna tinka atskiriems CO2 balionams prijungti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|5000 x 42 x 42