CVH 2 Filter set 2x
Mūsų HEPA 12 (EN 1822:1998) aukštos kokybės filtras (EN 1822:1998)patikimai pašalina 99,5 procentus smulkiausių dalelių, grybelių sporų, bakterijų ir alergenų, tokių kaip erkių ekskrementai ar žiedadulkės.
Kiekvienas, norintis namuose kvėpuoti dar laisviau po siurbimo naudojant mūsų akumuliatotrinį rankinį dulkių siurblį CVH 2, įvertins HEPA 12 didelio našumo filtrą (EN 1822:1998). Jis saugiai ir patikimai pašalina iki 99,5 % net mažiausių, vos 0,3 µm dydžio dalelių, grybelių sporų ir bakterijų ar alergenų, tokių kaip erkių ekskrementai ar žiedadulkės iš įsiurbiamo kambario oro. Norėdami gauti geriausius rezultatus, valykite filtrą kas dvi savaites ir keiskite kas šešis mėnesius.
Savybės ir privalumai
Pašalina daleles, grybelių sporas, bakterijas ir alergenus, tokius kaip erkių ekskrementai ir žiedadulkės
Greita ir lengva pakeisti
Ilgas tarnavimo laikas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|104 x 52 x 45
Pritaikymo sritys
- Pakaitinis filtrų rinkinys oro valytuvui AF 20 – skirtas oro valymui patalpose