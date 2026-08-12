Darbo valandų skaitiklis
Darbo valandų skaitiklio priedų rinkinys, skirtas prietaiso veikimo laikui nustatyti.
Darbo valandų skaitiklio tvirtinimo rinkinį galima lengvai sumontuoti ant valdymo bloko. Pozicionavimo laikiklis suprojektuotas atsižvelgiant į valdymo bloko konstrukciją. Skaitiklis turi skaitmeninį ekraną. Naudodami prabėgusio darbo laiko skaitiklį, operatoriai gali nustatyti tikslų mašinos darbo laiką. Taip galima optimizuoti techninės priežiūros intervalus ir lengvai matyti iki šiol dirbtas valandas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
Suderinami įrenginiai
Darbo valandų skaitiklis atsarginės dalys
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