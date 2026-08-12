Daugiafunkcis žemo slėgio antgalis

Universalus daugiafunkcis „keturi viename“ antgalis, skirtas OC 3 ir OC 4 mobiliems plovimo įrenginiams ir suteikiantis galimybę naudoti taškinę, plokščią, dulksnos ar rotacinę purškimo srovę įvairiausioms reikmėms. Lengva reguliuoti tiesiog pasukant antgalio galvutę.

Vienas „Multi Jet“ purškimo antgalis purškia vandenį keturiomis skirtingomis srovėmis: galima naudoti taškinę, plokščią, dulksnos ar rotacinę purškimo srovę. Todėl su šiuo daugiafunkciu antgaliu galima atlikti įvairiausius darbus net nenaudojant kitų priedų. Tiesiog pasukite antgalio galvutę ir pasirinkite tinkamą srovę. Dėl bajoneto adapterio nesudėtinga greitai ir lengvai keisti priedus. „Multi Jet“ antgalis yra suderinamas su visais OC 3 ir OC 4 plovimo įrenginių modeliais.

Savybės ir privalumai
Daugiafunkcis žemo slėgio antgalis: Universalus daugiafunkcis „keturi viename“ antgalis
Universalus daugiafunkcis „keturi viename“ antgalis
Vienas antgalis purškia keturiomis skirtingomis srovėmis. Simboliai ant antgalio galvutės nurodo atitinkamą purškimo tipą.
Daugiafunkcis žemo slėgio antgalis: Laiko taupymas
Laiko taupymas
Taupomas laikas, nes antgalio nereikia keisti. Tiesiog pasukite antgalio galvutę ir pasirinkite tinkamą srovę.
Daugiafunkcis žemo slėgio antgalis: Valymas ir laistymas viename
Valymas ir laistymas viename
Nebūtina prijungti prie sodo žarnos ir purkštuvo.
Plokščia srovė
  • Universali srovė įvairiems objektams ir paviršiams valyti.
Taškinė srovė
  • Ypač galinga srovė, skirta sunkiai šalinamiems nešvarumams valyti ir dėmėms šalinti sunkiai pasiekiamose vietose.
Dulksnos srautas
  • Švelni srovė švelnesniam valymui (pvz., šunims prausti ar augalams laistyti).
Srauto srovė
  • Augalų laistymas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 119 x 59 x 59
Pritaikymo sritys
  • Dviračiai
  • Palapinės / stovyklavimo įranga
  • Gyvūnai / Šunys
  • Avalynė / specializuoti batai
  • Sporto įranga (banglentė, baidarė, irklentė)
  • Vežimėliai
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
  • Gėlių vazonai