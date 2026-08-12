Daugiafunkcis žemo slėgio antgalis
Universalus daugiafunkcis „keturi viename“ antgalis, skirtas OC 3 ir OC 4 mobiliems plovimo įrenginiams ir suteikiantis galimybę naudoti taškinę, plokščią, dulksnos ar rotacinę purškimo srovę įvairiausioms reikmėms. Lengva reguliuoti tiesiog pasukant antgalio galvutę.
Vienas „Multi Jet“ purškimo antgalis purškia vandenį keturiomis skirtingomis srovėmis: galima naudoti taškinę, plokščią, dulksnos ar rotacinę purškimo srovę. Todėl su šiuo daugiafunkciu antgaliu galima atlikti įvairiausius darbus net nenaudojant kitų priedų. Tiesiog pasukite antgalio galvutę ir pasirinkite tinkamą srovę. Dėl bajoneto adapterio nesudėtinga greitai ir lengvai keisti priedus. „Multi Jet“ antgalis yra suderinamas su visais OC 3 ir OC 4 plovimo įrenginių modeliais.
Savybės ir privalumai
Universalus daugiafunkcis „keturi viename“ antgalisVienas antgalis purškia keturiomis skirtingomis srovėmis. Simboliai ant antgalio galvutės nurodo atitinkamą purškimo tipą.
Laiko taupymasTaupomas laikas, nes antgalio nereikia keisti. Tiesiog pasukite antgalio galvutę ir pasirinkite tinkamą srovę.
Valymas ir laistymas vienameNebūtina prijungti prie sodo žarnos ir purkštuvo.
Plokščia srovė
- Universali srovė įvairiems objektams ir paviršiams valyti.
Taškinė srovė
- Ypač galinga srovė, skirta sunkiai šalinamiems nešvarumams valyti ir dėmėms šalinti sunkiai pasiekiamose vietose.
Dulksnos srautas
- Švelni srovė švelnesniam valymui (pvz., šunims prausti ar augalams laistyti).
Srauto srovė
- Augalų laistymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|119 x 59 x 59
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Gyvūnai / Šunys
- Avalynė / specializuoti batai
- Sporto įranga (banglentė, baidarė, irklentė)
- Vežimėliai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Gėlių vazonai