DB 145 rotacinis purškimo antgalis K 4 - K 5
Rotacinis purškimo antgalis aukšto slėgio įrenginiams K 4 - K 5. Itin prikibusiems nešvarumams valyti, pavyzdžiui, samanomis ar purvu nuklotiems paviršiams.
Galingas itin prikibusiam purvui: rotacinis purškimo antgalis visiems K 4 - K 5 klasės Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Su rotacine srove ir dideliu darbiniu plotu, purvas ar samanos gali būti lengvai pašalinami.
Savybės ir privalumai
Rotacinė srovė
- Veiksmingas net ir sunkiai nuvalomų nešvarumų pašalinimas nuo atsparių paviršių.
Galingas valymas su aukštu slėgiu
- Tikslinis įsisenėjusio purvo valymas.
100 % didesnis valymo efektyvumas, palyginti su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu.
- Efektyviam ir greitam valymui.
Greita jungtis
- Itin patogus vartotojui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|450 x 41 x 41
Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas
Suderinami įrenginiai
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Įsisenėjęs purvas
- Sodo ir akmens sienos
- Samanos