DB 160 rotacinis antgalis K 5 - K 7
Rotacinis plovimo antgalis su galingu besisukančios srovės antgaliu (besisukantis pieštuko purkštukas), idealiai tinkantis įsisenėjusiems nešvarumams pašalinti. Besisukančio pieštuko purkštukas be pastangų pašalina atmosferos nešvarumus ir padeda greitai atstatyti samanomis padengtus ar patiriančius orų poveikį paviršius. Rotacinis plovimo antgalis dideliam plotui padengti. Tinka visoms Kärcher K5 - K7 aukšto slėgio plovykloms.
Savybės ir privalumai
Rotacinė srovė
- Pašalina net įsisenėjusį purvą nuo jautrių paviršių.
Galingas valymas su aukštu slėgiu
- Tikslinis įsisenėjusio purvo valymas.
Greita jungtis
- Itin patogus vartotojui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|468 x 51 x 51
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Įsisenėjęs purvas
- Sodo ir akmens sienos
- Samanos