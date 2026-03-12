DB 180 rotacinis purškimo antgalis K 7
Rotacinis purškimo antgalis aukšto slėgio įrenginiams K 7. Itin prikibusiems nešvarumams valyti, pavyzdžiui, samanomis ar purvu nuklotiems paviršiams.
Galingas itin prikibusiam purvui: rotacinis purškimo antgalis visiems K 7 klasės Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Su rotacine srove ir dideliu darbiniu plotu, purvas ar samanos gali būti lengvai pašalinami.
Savybės ir privalumai
Rotacinė srovė
- Efektyviai pašalina purvą net nuo jautrių paviršių.
Galingas valymas su aukštu slėgiu
- Tikslinis įsisenėjusio purvo valymas.
100 % didesnis valymo efektyvumas, palyginti su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu.
- Efektyviam ir greitam valymui.
Greita jungtis
- Itin patogus vartotojui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|450 x 41 x 41
Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Įsisenėjęs purvas
- Sodo ir akmens sienos
- Samanos