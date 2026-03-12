DB 180 rotacinis purškimo antgalis K 7

Rotacinis purškimo antgalis aukšto slėgio įrenginiams K 7. Itin prikibusiems nešvarumams valyti, pavyzdžiui, samanomis ar purvu nuklotiems paviršiams.

Galingas itin prikibusiam purvui: rotacinis purškimo antgalis visiems K 7 klasės Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Su rotacine srove ir dideliu darbiniu plotu, purvas ar samanos gali būti lengvai pašalinami.

Savybės ir privalumai
Rotacinė srovė
  • Efektyviai pašalina purvą net nuo jautrių paviršių.
Galingas valymas su aukštu slėgiu
  • Tikslinis įsisenėjusio purvo valymas.
100 % didesnis valymo efektyvumas, palyginti su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu.
  • Efektyviam ir greitam valymui.
Greita jungtis
  • Itin patogus vartotojui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 450 x 41 x 41

Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas

Pritaikymo sritys
  • Transporto priemonės
  • Įsisenėjęs purvas
  • Sodo ir akmens sienos
  • Samanos