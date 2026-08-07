DB 24 rotacinis purškimo antgalis
Rotacinis purškimo antgalis KHB vidutinio slėgio plovimo įrenginiams ir OC 6-18 mobiliems plovimo įrenginiams galingai ir efektyviai šalina sunkiai nuvalomus nešvarumus. Taip pat idealiai tinka siauroms erdvėms valyti.
Įspūdinga švara: DB 24 purškimo antgalis su rotacine vandens srove ypač efektyviai šalina įsisenėjusius nešvarumus. Be to, jis idealiai tinka plyšiams, tarpams ir kitoms siauroms erdvėms valyti. Dėl „Quick Connect“ adapterio nesudėtinga greitai ir lengvai keisti priedus. Rotacinis antgalis yra suderinamas su visais rankiniais belaidžiais vidutinio slėgio KHB serijos plovimo įrenginiais ir su visais OC 6-18 mobilių plovimo įrenginių modeliais.
Savybės ir privalumai
Rotacinė srovė
- Efektyvesnis sunkiai šalinamų nešvarumų valymas arba plovimas siaurose vietose, pvz., plyšiuose ir tarpuose.
Greitosios jungties adapteris
- Priedai keičiami paprastai ir greitai.
Kompaktiškas dizainas
- Paprastas sandėliavimas ir transportavimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|106 x 42 x 44
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Balkonas
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Dekoratyviniai objektai
- Sodo technika ir įrankiai
- Lauko žaislai
- Minkšti baldai, kėdės, čiužiniai, naminių gyvūnėlių guoliai ir krepšiai namuose
- Šiukšliadėžės
- Motociklai ir motoroleriai
- ratlankis