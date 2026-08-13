Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 040
„eco!Booster“ – tai 50 % didesnis našumas nei „Kärcher“ aukšto slėgio purkštuko; idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams. Šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (antgalio dydis 040).
„eco!Booster“ tinka „Kärcher“ šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (iki 85 °C) ir yra suderinamas su „EASY!Lock“ sistema, antgalio dydis 040. Palyginti su „Kärcher“ aukšto slėgio purkštuku, jis užtikrina įspūdingą 50 proc. didesnį našumą. Didesnis srovės plotis užtikrina mažesnį energijos ir vandens suvartojimą, taigi ir didesnį efektyvumą. Idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams, pvz., tinkuotiems fasadams ar medinėms sienoms, valyti. Revoliucinė purkštukų konstrukcija nukreipia vandens srautą reikiama kryptimi į sistemą įtraukiamo oro pagalba. Dėl to įspūdingą valymo rezultatą galima užtikrinti itin greitai, o tai ypač svarbu tokiems sektoriams kaip statyba ar transporto priemonių valymas.
Savybės ir privalumai
50 % didesnis valymo našumas, palyginti su plokščia srove
- Kruopštus, greitas ir tvaresnis valymas.
50 % didesnis vandens naudojimo efektyvumas¹⁾
- Taupo vandenį.
50 % didesnis energijos vartojimo efektyvumas¹⁾
- Taupo energiją.
Labai universalus pritaikymas
- Ypač tinka jautriems paviršiams, pavyzdžiui, dažams ar medienai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens slėgis (bar)
|max. 300
|Temperatūra (°C)
|max. 85
|Antgalio dydis ( )
|40
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
* Remiantis gebėjimu išvalyti 50 proc. didesnį plotą nei su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu naudojant tokį patį energijos ir vandens kiekį.
Videos
Pritaikymo sritys
- Fasadų plovimui
- Tinka komunalinėms reikmėms, pavyzdžiui, fasadams ir tvoroms valyti.
- Automobilių plovimui
- Gyvulių tvartų valymas žemės ūkyje
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 040 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.