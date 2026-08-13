Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 045
„eco!Booster“ – tai 50 % didesnis našumas nei „Kärcher“ aukšto slėgio purkštuko; tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams. Šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (antgalio dydis 045).
Palyginti su „Kärcher“ aukšto slėgio purkštuku, „eco!Booster“ užtikrina 50 proc. didesnį našumą. Idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams, pvz., tinkuotiems fasadams ar medinėms sienoms, valyti. Be to, dėl didesnio srovės pločio padidėja efektyvumas, todėl sunaudojama mažiau energijos ir vandens. „eco!Booster“ tinka „Kärcher“ šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (iki 85 °C) ir yra suderinamas su „EASY!Lock“ sistema, antgalio dydis 045. Revoliucinės konstrukcijos purkštukas įtraukia orą, kuris nukreipia vandens srovę reikiama kryptimi. Tokiu būdu, geriausi valymo rezultatai užtikrinami per trumpesnį laiką, o tai labai aktualu tikslinėms grupėms, pvz., dirbantiems statybos pramonėje ar transporto priemonių valymo sektoriuje.
Savybės ir privalumai
50 % didesnis valymo našumas, palyginti su plokščia srove
- Kruopštus, greitas ir tvaresnis valymas.
50 % didesnis vandens naudojimo efektyvumas¹⁾
- Taupo vandenį.
50 % didesnis energijos vartojimo efektyvumas¹⁾
- Taupo energiją.
Labai universalus pritaikymas
- Ypač tinka jautriems paviršiams, pavyzdžiui, dažams ar medienai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens slėgis (bar)
|max. 300
|Temperatūra (°C)
|max. 85
|Antgalio dydis ( )
|45
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
* Remiantis gebėjimu išvalyti 50 proc. didesnį plotą nei su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu naudojant tokį patį energijos ir vandens kiekį.
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Fasadų plovimui
- Tinka komunalinėms reikmėms, pavyzdžiui, fasadams ir tvoroms valyti.
- Automobilių plovimui
- Gyvulių tvartų valymas žemės ūkyje
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 045 atsarginės dalys
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