Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 050
„eco!Booster“ – tai 50 % didesnis našumas nei „Kärcher“ aukšto slėgio purkštuko; idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams. Šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (antgalio dydis 050).
Palyginti su „Kärcher“ aukšto slėgio purkštuku, „eco!Booster“ užtikrina 50 proc. didesnį našumą ir idealiai tinka valyti lengvai pažeidžiamiems paviršiams, pvz., tinkuotiems fasadams ar medinėms sienoms. Didesnis srovės plotis lemia didesnį efektyvumą, todėl sunaudojama mažiau energijos ir vandens. Tinka „Kärcher“ šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (iki 85 °C) ir yra suderinamas su „EASY!Lock“ sistema, antgalio dydis 050. Per revoliucinės konstrukcijos purkštuką įtraukiamas oras nukreipia vandens srovę reikiama kryptimi. Dėl to puikius valymo rezultatus galima užtikrinti per trumpesnį laiką, o tai ypač svarbu tokiems sektoriams kaip statyba ar transporto priemonių valymas.
Savybės ir privalumai
50 % didesnis valymo našumas, palyginti su plokščia srove
- Kruopštus, greitas ir tvaresnis valymas.
50 % didesnis vandens naudojimo efektyvumas¹⁾
- Taupo vandenį.
50 % didesnis energijos vartojimo efektyvumas¹⁾
- Taupo energiją.
Labai universalus pritaikymas
- Ypač tinka jautriems paviršiams, pavyzdžiui, dažams ar medienai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens slėgis (bar)
|max. 300
|Temperatūra (°C)
|max. 85
|Antgalio dydis ( )
|50
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
* Remiantis gebėjimu išvalyti 50 proc. didesnį plotą nei su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu naudojant tokį patį energijos ir vandens kiekį.
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Fasadų plovimui
- Tinka komunalinėms reikmėms, pavyzdžiui, fasadams ir tvoroms valyti.
- Automobilių plovimui
- Gyvulių tvartų valymas žemės ūkyje
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 050 atsarginės dalys
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