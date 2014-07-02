Didmeninė įsiurbimo žarna
Vakuumui atspari spiralinė žarna, kurią galima sutrumpinti iki reikiamo ilgio, skirta prijungimui prie panardinamų, sodo, panardinamų slėginių siurblių ir aukšto slėgio siurblių.
Vakuumui atspari 1", 25 m bendrojo naudojimo spiralinė žarna, parduodama didmeniniais kiekiais. Žarną galima sutrumpinti iki reikiamo ilgio. Šią žarną galima naudoti kaip atskiras sistemas kartu su Kärcher suderintuvais ir Kärcher įsiurbimo filtrais. Ji idealiai tinka buitiniam naudojimui, prijungimui prie panardinamų, sodo, panardinamų slėginių siurblių ir aukšto slėgio siurblių.
Savybės ir privalumai
Metrais
- Žarnos gali būti individualaus ilgio. Galima naudoti kaip atskirus įsiurbimo žarnų komplektus kartu su jungimo elementais ir įsiurbimo filtrais.
Vakuumui atspari spiralinė žarna
- Lanksti žarna vandens paėmimui ir vandens pumpavimui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|25
|Skersmuo
|1″
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|5,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|470 x 470 x 200
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.