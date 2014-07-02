Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, DN35, 300 mm
Plastikinis grindų siurbimo antgalis, 300 mm pločio, su ratukais,DN 35. Į komplektą įeina šepetėlių ir guminės juostelės. Skirtas smulkioms dulkėms, stambiam purvui ar skysčiams šalinti.
Kruopščiam drėgnam ir sausam siurbimui bei smulkių dulkių, stambių nešvarumų ar skysčių šalinimui: drėgnų ir sausų grindų siurbimo antgalis,DN 35, plotis 300 mm, skirtas Kärcher drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams. Iš tvirto plastiko pagamintas grindų antgalis turi šoninius ratukus, šepečių ir gumines juosteles.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Plotis (mm)
|300
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) ( )
|300 x 150 x 80