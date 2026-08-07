Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, DN40, 360 mm

Smulkių dulkių, stambių nešvarumų ar skysčių siurbimui: 360 mm pločio plastikinis grindų antgalis su ratukais. Į komplektą įeina šepečių juostelės ir guminės juostelės.

Smulkioms dulkėms, stambiam purvui ar skysčiams šalinti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais: antgalis pagamintas iš tvirto plastiko, plotis 360 mm, DN40, komplektacijoje šepetėlių ir guminės juostelės, ir šoniniai ratukai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Standartinis nominalus diametras ( ) ID 40
Kiekis (Piece(s)) 1
Plotis (mm) 360
Spalva pilka
Svoris (kg) 0,4
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 370 x 190 x 75
Videos
Suderinami įrenginiai