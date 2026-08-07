Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, DN40, 360 mm
Smulkių dulkių, stambių nešvarumų ar skysčių siurbimui: 360 mm pločio plastikinis grindų antgalis su ratukais. Į komplektą įeina šepečių juostelės ir guminės juostelės.
Smulkioms dulkėms, stambiam purvui ar skysčiams šalinti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais: antgalis pagamintas iš tvirto plastiko, plotis 360 mm, DN40, komplektacijoje šepetėlių ir guminės juostelės, ir šoniniai ratukai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 40
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Plotis (mm)
|360
|Spalva
|pilka
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|370 x 190 x 75
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Suderinami įrenginiai
- NT 50/2 Me Classic Edition
- NT 70/2 Me Classic Edition
- NT 90/2 Me Classic Edition
- Rinkinys kepykloms, elektrai laidus
- Siurbimo žarna su adapteriu DN_40, NT, DN 40, ilgis 16 m, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0
- Siurbimo žarna su lenkimu ir PFC moduliu, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0
- Siurbimo žarna su lenkimu, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, atspari alyvai, kūgis, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, kūgis, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, laidi elektrai, kūgis, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, laidi elektrai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 16 m, spaustukai 1,0, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, kūgis, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 1.0, bajonetas 1.0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 2.0, bajonetas 2.0