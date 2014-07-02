Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, NT, aliuminis, DN35, 370 mm
Kärcher drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams: aliumininis grindų antgalis (DN 35), kurio plotis 370 mm, įskaitant šepetėlių ir gumines juosteles, kurias lengva pakeisti.
Aliumininis drėgnų ir sausų grindų siurbimo antgalis, kurio nominalus dydis DN 35, plotis 370 mm, su šoniniais ratukais. Gumines ir šepečių juosteles galima greitai ir lengvai pakeisti naudojant spaustuką. Antgalis idealiai tinka smulkioms dulkėms, stambiems nešvarumams ar skysčiams šalinti Kärcher drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Plotis (mm)
|370
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 200 x 85