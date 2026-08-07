Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, Adv plastikinis, DN 35, 360 mm
360 mm pločio drėgnam ir sausam valymui skirtas grindų antgalis su lengvai keičiamais priedais. Įskaitant šepetėlių juostas ir guminius valytuvus.
Naudojant Adv klasės drėgno/sauso valymo antgalį (DN35) iš tvirto plastiko lengvai pašalinami skysčiai, stambūs nešvarumai ir smulkios dulkės. Grindų antgalis yra 360 mm pločio, turi šoninius volelius ir tinka „Kärcher“ šlapio ir sauso valymo dulkių siurbliams. Šepetėlių juosteles ir gumines juosteles galima greitai ir lengvai pakeisti naudojant spaustuką.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Plotis (mm)
|360
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|360 x 220 x 90
Videos
Suderinami įrenginiai
Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, Adv plastikinis, DN 35, 360 mm atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.