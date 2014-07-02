Dviejų krypčių pajungimo adapteris siurbliams, G1
Dviejų krypčių pajungimo adapterio pagalba siurblį su vidiniu sriegiu galima greitai ir saugiai prijungti prie dviejų vandens jungčių.
Dviejų krypčių pajungimo adapterio pagalba siurblį su vidiniu sriegiu galima greitai ir saugiai prijungti prie dviejų vandens jungčių su vidiniu sriegiu ir lanksčiai naudoti su viena ar dviem aktyviomis išleidimo angomis. Abi išleidimo angos gali būti naudojamos šonuose, arba viena išleidimo anga gali būti šone, o kita gali būti nukreipta į viršų. Jungties sriegis: nuo G1 (33,3 mm) iki G1 (33,3 mm).
Savybės ir privalumai
2 krypčių jungties adapteris
- Greitas vandens jungčių su vidiniu sriegiu sujungimas su siurbliu su vidiniu sriegiu. Naudojant vieną ar dvi aktyvias išleidimo angas. Turi dangtelį.
Lankstus montavimas
- Optimalus sujungimo žarnų ir linijų lygiavimas.
Montavimas be įrankių
- Prijungimas nereikalauja papildomų įrankių.
Optimizuotas sujungimo sriegis
- Saugus adapterio sandarinimas be sandarinimo juostos ir pan.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Dydžiai
|1" su 1"
|Sriegio dydis
|G1
|Skersmuo
|1″
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|80 x 128 x 40
Įranga
- Kärcher PerfectConnect asortimento priedai
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus
- Tinkamas vandens tiekimui į tualetus ir skalbimo mašinas.